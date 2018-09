Stolze Könige zeigen ihre Trophäen

Mit seinen Gästen feierte der Schützenverein "Orion" Burgwindheim sein alljährliches Schützenfest. Bei stimmungsvoller Unterhaltungsmusik verbrachten die Freunde und Mitglieder des Vereins einen gemütlichen Abend, der mit etlichen Höhepunkten aufwarten konnte. Vertreter der Gemeinde und vieler Ortsvereine, die beim Pokalschießen mitgemacht hatten, waren anwesend. Erster Vorsitzender Johannes Polenz konnte auch wieder eine Abordnung der befreundeten Nachbarschützenvereine aus Ampferbach, Schönbrunn und Untersteinbach begrüßen.

Nach alter Sitte wurden zunächst die bisherigen Majestäten entthront. Als erste Ehrung stand die Vergabe des Vereinspokales an. Bei diesem Wettschießen hat jeder der Teilnehmenden nur einen Schuss. Den besten Treffer hatte in diesem Jahr Wolfgang Proth, der damit den Wanderpokal für ein Jahr mit nach Hause nimmt.

Danach wurde der vom Gründungsmitglied Rudi Kossmann gestiftete Meisterpokal vergeben. Geschossen wird hier eine 10er-Serie, wobei der beste Schuss zählt. In diesem Jahr hatte hierbei abermals Mathias Reiser die ruhigste Hand und konnte somit nochmals den Pokal gewinnen. Es folgte die Mitgliederehrung für langjährige Treue zum Verein. Diese wurden mit einer Ehrennadel ausgezeichnet.

Nun warteten alle Anwesenden auf die Bekanntgabe der neuen Majestäten, die selbst bis zu ihrem Aufruf nichts von ihrem Glück wussten. Die Spannung unter den teilnehmenden Schützen stieg merklich. Bei den Jugendlichen wurde Laurenz Wenzel Vizekönig und Mathias Reiser sicherte sich den Titel des Jugendkönig.

Anschließend ging es an die Proklamation der Königinnen. Vizekönigin wurde Petra Uri, Schützenkönigin in diesem Jahr wurde Heidi Oppel. Alles wartete nun auf die Ernennung bei den Herren. Den Titel des Vizekönigs sicherte sich Josef Bachinger. Den Verein als Schützenkönig darf im kommenden Schützenjahr Markus Habersack vertreten.

Mit Spannung erfolgte schließlich die Siegerehrung des Ortsvereinsschießens. Zwölf Burgwindheimer Vereine bzw. Institutionen traten in diesem Jahr zum Wettstreit an und konnten erstaunliche Ergebnisse aufweisen. Die Pokalverleihung nahm in gewohnter Weise Bürgermeister Heinrich Thaler vor, der hierbei die Anwesenden wieder ordentlich auf die Folter spannte. Den 3. Platz konnte die FFW Unterweiler/Oberweiler/Kehlingsdorf mit 542 Ringen für sich verbuchen. Auf den 2. Platz schafften es die Jagdhornbläser Ebrachtal mit 566 Ringen. Den 1. Platz errang erneut die Jugendblaskapelle Burgwindheim mit 577 Ringen. Die FFW Unterweiler/Oberweiler/Kehlingsdorf sicherte sich einen Gutschein über 30 Liter Bier für die meisten geschossenen Serien. Petra Uri