Stolz auf neue Schießanlage

Rückblick auf 2018 hielten die Mitglieder der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft. Es war das erste Amtsjahr von Schützenmeister Michael Tischler und er konnte zufrieden sein. War vor einem Jahr die Anschaffung einer elektronischen Schießanlage noch Zukunftsmusik, so konnten die Schwürbitzer Schützen in der Generalversammlung stolz auf ihr abgeschlossenes Projekt zurückblicken. Knapp 40 000 Euro wurden inklusive Eigenleistung in das ehrgeizige Projekt investiert.

Einweihung im Frühjahr

Zwölf elektronische Stände garantieren Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten auf höchstem Niveau. Ein Einweihungsschießen mit Topschützen aus der Region ist für das Frühjahr geplant. Den Anlagenbau unterstützten maßgeblich: Michael Tischler, Stefan Wich, Josef Wich und Hubert Marr. Schatzmeister Reinhold Reuß freute sich über die gelungene Finanzierung der neuen Schießanlage. Mittels diverser Zuschüsse von Gemeinde, Landkreis und Regierung von Oberfranken konnte die Anschaffung gestemmt werden. Auch Spenden einiger Mitglieder trugen zur Finanzierung bei. Grundsätzlich nannte der Schatzmeister die Unterhaltung der Vereinsimmobilie als wichtige Aufgabe. Hierzu sei es wichtig, dass der derzeitige Bewirtungsbetrieb aufrechterhalten werden könne.

Festwirt Stefan Fleischmann berichtete vom Schützenfest, das rein wirtschaftlich betrachtet unter den Erwartungen geblieben sei, jedoch wie alljährlich für großen Zusammenhalt unter den Schützen gesorgt habe. Schießleiterin Gudrun Marr berichtete von den sportlichen Leistungen. Gaumeister in der Disziplin Zimmerstutzen wurden Michael Stettner und Stefan Wich. Gemeinsam mit Michael Tischler gewannen sie auch die Gau-Mannschaftswertung. Bianca Thiem-Imhof wurde mit 390 Ringen Gaumeisterin in der Damenklasse. Mit bemerkenswerten 412,9 Ringen holte sie sich die Vereinsmeisterschaft. Laut Böllerreferentin Sabine Schreiner-Marr bekam Hubert Marr das silberne Böllerer-Ehrenzeichen verliehen.

Familienbeitrag eingeführt

Um Familien zu entlasten, stimmten die Mitglieder über einen Vorschlag von Michael Tischler ab und beschlossen die Einführung eines Familienbeitrags. Künftig zahlen alle Kinder und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres keinen Beitrag, wenn die Eltern Mitglied des Vereins sind. sf