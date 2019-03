Stolz auf die Jugendarbeit

Die Feuerwehr Oberfüllbach wächst weiter. Bei der Hauptversammlung konnte Vorsitzender Siegmar Faber von 91 Mitgliedern berichten. Von den 27 Aktiven seien sieben Jugendliche. Zehn Mädchen und Jungen gehörten der Kinderfeuerwehr an, für die Martin Rebhan verantwortlich zeichne.

Faber erinnerte an die Müllsammelaktion der Gemeinde, bei der die Wehr eine der stärksten Gruppen stellen konnte. Der erhaltene Geldpreis komme der Kinderfeuerwehr zugute.

Der Vorsitzende rief die geselligen Veranstaltungen ins Gedächtnis, die das Dorfleben bereicherten. Hier habe man mit den anderen Vereinen bestens zusammengearbeitet. Die nächste Kirchweih solle erneut gemeinsam ausgerichtet werden, ebenso die Dorfweihnacht am 30. November. Am 4. Mai stehe die Weihe des neuen Fahrzeugs auf dem Programm.

Kommandant Michael Müller gab ergänzend bekannt, dass auch zwei Frauen aktiv sind. Er berichtete von 20 Übungen und zwei Schulungen. Zehn Mal rückten die Dienstleistenden zu Einsätzen aus, was ein neuer Rekord war. Bei Alarmierungen "Unfall mit Schienenfahrzeug" rückten auch die "Bahn-Erder" mit aus.

Michael Müller berichtete von sieben Übungen der Jugend. Höhepunkt sei der Berufsfeuerwehrtag in Ebersdorf gewesen. Auch heuer seien in der Jugend- und der Kinderwehr neben der Wissensvermittlung zahlreiche Aktionen geplant.

"Oberfüllbach hat bisher alles richtig gemacht", zollte Kreisbrandrat Manfred Lorenz den Aktiven Anerkennung. Er lobte die Nachwuchsarbeit.

Bürgermeister Bernd Reisenweber betonte, dass der Dienst in der Feuerwehr nicht immer ein Zuckerschlecken sei. Mit der Auslieferung des neuen Fahrzeugs rechne er in den nächsten zwei Wochen. Es werde insbesondere auch für die Jugendarbeit zur Verfügung stehen. Für ihren hartnäckigen Einsatz für die Beschaffung lobte Reisenweber den Vorsitzenden und den Kommandanten.

"Ihr lebt das Ehrenamt", würdigte Landrat Sebastian Straubel. Jeder könne stolz auf seine Leistung sein, denn es sei nicht selbstverständlich, sich an 365 Tagen rund um die Uhr in den Dienst am Nächsten zu stellen. Landkreis und Kommunen seien bemüht, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. "Dass bei euch Kinder und Jugendliche mit dabei sind, finde ich klasse", betonte der Landrat und zeigte auf, dass sich ehrenamtliches Engagement auch vorteilhaft im Beruf auswirken kann.

Das Ehrenzeichen für 25-jährige Dienstzeit bekamen Uwe Rommershausen und Siegmar Faber. Die Nadel für den Zivilanzug steckte ihnen Bürgermeister Reisenweber ans Revers. Rommershausen absolvierte nach seinem Eintritt 1984 alle Leistungsprüfungen und ließ sich zum Atemschutzgeräteträger ausbilden.

Aus gesundheitlichen Gründen wechselte er ab 2007 zu den fördernden Mitgliedern und konnte ab 2015 seinen Dienst nach neun Jahren Pause wieder aufnehmen. Er zeichnet sich durch großes Pflichtbewusstsein aus und brachte sich als Helfer beim Umbau der Garage ein.

Siegmar Faber ist 1993 in die Wehr gekommen. Er ließ sich zum Maschinisten und Sprechfunker ausbilden und legte ebenfalls alle Leistungsprüfungen ab. Er gilt in der Wehr als Experte für Zimmermannsknoten. Des Weiteren fungiert er insbesondere für die ICE-Strecke als geprüfter "Bahn-Erder" der Deutschen Bahn. Von 2009 bis 2013 brachte er sich als stellvertretender Vorsitzender ein, bevor er 2013 an die Spitze des Feuerwehrvereins rückte.

Für den Mannschaftstransportwagen und den damit verbundenen Umbau am Feuerwehrhaus hat der Vorsitzende mit dem Kommandanten rund 25 000 Euro an Spenden gesammelt. Michael Müller überreichte Faber einen neuen Helm, mit dem er dann auch das neue Fahrzeug lenken könne. ake