Stolpersteine werden erst 2020 verlegt

Terminverschiebung der Stolpersteinverlegung: Für den Herbst 2019 war die Verlegung weiterer "Stolpersteine gegen das Vergessen" in Coburg geplant. Aufgrund von Terminüberschneidungen muss diese allerdings auf das Jahr 2020 verschoben werden. Das teilt die Stadt Coburg mit. Ein Zeichen gegen Intoleranz, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit zu setzen, sei der Stadt Coburg ein besonderes Anliegen, heißt es in der Mitteilung. Um der vielzähligen Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken und die Erinnerung an sie lebendig zu halten, wurden bereits in der Vergangenheit Stolpersteine in Coburg verlegt. Interessierte, die gerne die Patenschaft für einen Stolperstein übernehmen möchten, können sich jederzeit bei der für dieses Projekt zuständigen Stelle - der Kulturabteilung - melden, nämlich per E-Mail an Kulturabteilung@coburg.de oder unter der Telefonnummer 09561/89-3404. red