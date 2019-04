Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Wieder da - nie weg? Antisemitismus in Erlangen und Europa" bietet das Erlanger Stadtmuseum am Samstag, 6. April, um 14 Uhr, eine Führung zum Thema "Stolpersteine gegen das Vergessen" an. Seit 2007 wird in Erlangen an 13 ehemaligen Wohn- oder Arbeitsorten jüdischer Holocaust-Opfer und eines Zeugen Jehovas durch das Projekt "Stolpersteine gegen das Vergessen" erinnert. Der Weg führt zu Stationen und Wohnorten von Opfern des Nationalsozialismus und erzählt deren Geschichte. Die Führung ist kostenlos und wird durch Gebärdendolmetscher begleitet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist an der Kugelskulptur am Hugenottenplatz. red