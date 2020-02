Stolperfallen auf dem Friedhof beseitigt

Die Stadt Lichtenfels nutzte leere Flächen im Friedhof, um Urnengrabstätten zu schaffen, die stark nachgefragt werden. Da die Friedhofswege teilweise ausgewaschen und uneben und somit zuweilen Stolperfallen waren, wurde im Herbst damit begonnen, die Wege zu pflastern.

Die restlichen Wege sollen nun vom Bauhof in Angriff genommen werden. Bei einer Begehung vor Ort betonte Bürgermeister Andreas Hügerich, dass die Stadt schon seit Jahren dabei sei, die sechs städtischen Friedhöfe in Lichtenfels, Schney, Buch am Forst, Trieb, Mistelfeld und Oberlangheim mit verschiedenen Maßnahmen wie die Errichtung unterschiedlicher Grabstätten, die Aufstellung von Sitzgelegenheiten oder eine bessere Befestigung der Friedhofswege weiterzuentwickeln.

Barrierefreiheit erreicht

In Buch am Forst stellte Bauhofvorarbeiter Wolfgang Bauernschmitt fest, dass durch die Pflasterung der Wege auch gleichzeitig eine Barrierefreiheit erreicht werde. So habe man bei der Pflasterung des Weges zum Ehrenmal die vorhandene Stufe abgetragen, so dass dieses Teilstück nun barrierefrei begangen werden kann. Im Frühjahr würden nun die restlichen Wege gepflastert, wobei dann auch durch den Wegfall der Stufen der Zugang zur Aussegnungshalle barrierefrei erfolgen kann. Auch der geteerte Weg werde gepflastert.

Angelika Seidel, die Leiterin des Friedhofsamtes, verwies darauf, dass auch im Schneyer Friedhof die Hauptwege gepflastert werden sollen. Im Zuge der Wegsanierung soll auch die Einfriedung des Schneyer Friedhofs ertüchtigt werden, stellte der Bürgermeister fest. thi