Stollen und Plätzchen vom Lions-Club

Traditionell findet auch dieses Jahr am ersten Adventswochenende der Stollen- und Plätzchenverkauf des Lions-Clubs Forchheim von Samstag, 30. November, bis Sonntag, 1. Dezember, am Paradeplatz vor dem Fotogeschäft Brinke statt. Der Erlös ist in diesem Jahr für das Lions-Quest-Projekt "Zukunft in Vielfalt" zur Integration von Ausländerkindern in der Ritter-von-Traitteur-Schule bestimmt. Am Samstag beginnt der Verkauf um 9 und endet um 14 Uhr. Am Sonntag besteht die Möglichkeit, zum Einkauf von 9 bis 17 Uhr. red