Für viele gehören sie zu Weihnachten wie der Christbaum im Wohnzimmer: Stollen und Lebkuchen. Wer Spaß am Backen hat, der kann gemeinsam mit Georg Oesterlein am Freitag, 30. November, einen Butter-Mandel-Stollen und am Freitag, 7. Dezember, fränkische Lebkuchen backen. Die Workshops beginnen jeweils um 18.30 Uhr in der Koch- und Backschule im museumspädagogischen Zentrum (Mupäz) im Mönchshof. Anmeldungen sind ab sofort telefonisch (09221/80514) oder per E-Mail (info@kulmbacher-moenchshof.de) möglich. red