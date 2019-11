Stollen und Lebkuchen selbst gemacht

Der BBV Bamberg lädt am Samstag, 16. November, zum Backkurs "Hausgemachte Stollen und leckere Lebkuchen-Variationen" ein. Beginn ist um 10 Uhr in der Schulküche im AELF, Schillerplatz 15. Anmeldung bis heutigen Donnerstag per E-Mail an Bamberg@BayerischerBauernVerband.de. red