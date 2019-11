Stollen, Schals und Schafe

Auch heuer öffnete der traditionelle Vorweihnachtsmarkt des BRK-Seniorenhauses Kronach seine Pforten. Der idyllische Markt lud zum Verweilen, Schauen und Kaufen ein. Ob geschmackvolle Weihnachtsdeko, festlicher Christbaumschmuck, selbst gestrickte Socken, Mützen oder Schals, selbst zubereitete Marmelade, Liköre wie auch leckere Plätzchen und Stollen: An den liebevoll geschmückten Verkaufsständen wurden tolle Geschenkideen für das schönste Fest des Jahres angeboten. Großen Wert legt man dabei auf die Qualität der angebotenen Artikel. Die Attraktion in diesem Jahr waren Schafe der Schäferei Geigerhilk, die ganz entspannt in einem Gehege "chillten".

Der Markt wurde am Samstagnachmittag durch das Kronacher Christkind eröffnet, festlich umrahmt vom Musikverein Glosberg. Am Sonntag wurde der musikalische Reigen durch eine Bläsergruppe mit BRK-Mitarbeitern eingeläutet, bevor ein Bläserensemble aus dem südlichen Dekanat für stimmungsvolle Klänge sorgte. hs