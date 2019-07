Stoffwechsel und Wasser

Am Montag, 8. Juli, startet im Landkreis Haßberge die zweite Aktionswoche "Gesund im Alter". Darauf weist das Landratsamt Haßberge in Haßfurt hin.

Auftaktveranstaltung ist ein Vortrag zur gesunden Ernährung für Senioren, denn: "Mit zunehmendem Lebensalter lohnt es sich auf das zu achten, was auf den Teller kommt. Eine Anpassung an einen veränderten Stoffwechsel wäre sinnvoll. Doch Essen soll nicht nur gesund, sondern auch mit Lust verbunden sein." Referieren wird Birgit Scheffler, Kursleiterin der Volkshochschule (VHS), in der Zeit von 15 bis 15.45 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Knetzgau.

Ab 14 Uhr lädt der Seniorenkreis Knetzgau zu kostenfreiem Kaffee und Kuchen ein. Für interessierte Teilnehmer aus den umliegenden Dörfern steht der Bürgerbus der Gemeinde Knetzgau zur Verfügung. Nähere Informationen gibt es dazu unter Ruf 09527/7925.

Mit einer sanften Form der Bewegung geht es am gleichen Tag um 16 Uhr im Hofheimer Hallenbad weiter: der "Sanften Wassergymnastik". Mit Wassergymnastik kann man die verschiedenen Eigenschaften des Wassers optimal nutzen. Durch den Auftrieb werden Wirbelsäule und Gelenke entlastet und Muskeln gezielt mit Hilfe des Wasserwiderstandes aufgebaut und gekräftigt. Derzeit sind noch Plätze frei. Eine Teilnahme ist also auch für Kurzentschlossene noch möglich. Um eine Anmeldung bei der "Gesundheitsregionplus" (Ruf 09521/27490) wird jedoch gebeten.

Alle Veranstaltungen der Aktionswoche sind für die Teilnehmer kostenfrei. Ausführliche Informationen zu den Programmpunkten sowie die Möglichkeit, sich dafür anzumelden, finden sich im begleitenden Flyer. Diese liegen im Landkreis verteilt aus. Das Programm kann auch auf der Homepage der "Gesundheitsregionplus" heruntergeladen werden: www.gesundheitsregion.hassberge.de. Fragen beantwortet der Geschäftsstellenleiter Benjamin Herrmann, Telefonnummer 09521/27490. red