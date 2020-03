Stoffflecken aus Meeder für Friedensteppich

Seit dem letzten Friedensfest in Meeder waren mehrere Quilts im Friedensmuseum ausgestellt. Das sind zusammengenähte Stoff-Einzelstücke, die dann einen Wandteppich ergeben. Die Leihgaben der Organisation "Women Wage Peace" fertigten palästinensische und jüdische Frauen aus Israel. Die Bevölkerung aus Meeder und Umgebung wurde aufgerufen, sich an der Herstellung von Teppichstücken mit Motiven für den Frieden zu beteiligen. Insgesamt kamen 50 Stoffflecken zusammen, die von den Meederern "pieces for Peace" an Regina Urban vom Wallfahrtsmuseum Gößweinstein übergeben wurden. Diese sollen dann in Israel eine Million mit auffüllen für den Friedensteppich zwischen Jerusalem und Ramallah. Es kamen aussagekräftige Motive zum Thema Frieden zusammen, beigesteuert von der Waldorfschule in Coburg-Beiersdorf, der Jugendpflege Meeder mit den Treffs in Meeder und Großwalbur unter Leitung von Annemarie Schlosser sowie von einigen Erwachsenen aus dem Gemeindegebiet Meeder. Die Ausstellung wurde nun im Friedensmuseum abgebaut und an Regina Urban zusammen mit den 50 Teppichstücken übergeben. kagü