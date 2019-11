Stoffbeutel wachsen an Bäumen

Die Vestestadt Coburg ist eine Stadt mit sehr vielen Bäumen. Seit dem vergangenen Mittwoch gibt es sogar Beutelbäume in Coburg. Sie wachsen oder stehen vorwiegend in Coburger Einzelhandelsgeschäften. Die Beutelbäume sollen eine ökologische Hilfe gegen den übermäßigen Plastikbeutelverbrauch sein. Momentan gibt es in elf Geschäften Coburgs diese Beutelbäume (siehe Infokasten). Ihre "Früchte" sind selbst genähte Einkaufsbeutel, die den Coburgern kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Grundlage sind Birkenbäumchen.

Oberbürgermeister Norbert Tessmer hieß alle Organisatoren und Vertreter des Einzelhandels herzlich in der Regimentsstube des Rathauses willkommen. Er betonte, diese Aktion der Beutelbäume diene dazu, die Stadt lebenswerter und liebenswerter zu machen. "Wenn an vielen Orten viele kleine Dinge etwas bewirken, dann kann etwas Großes bewirkt werden", sagte der OB. Weiter teilte er mit, dass in Deutschland jährlich mehrere Millionen Plastikbeutel verbraucht würden. Dies schade massiv der Umwelt und dem Klima des Planeten. Um hier eine kleine Abhilfe zu schaffen, hätten das Bündnis "Coburg - die Familienstadt" und der Klimaschutzbeauftragte der Stadt Coburg die Idee des Beutelbaumes aufgegriffen und mit etlichen Partnern umgesetzt.

Viele haben mitgemacht

Die Stoffbeutel wurden vom Bund Naturschutz, Kreisgruppe Coburg, und Transition Coburg genäht und etliche wurden von den Schülern der Grundschule Coburg Neuses bemalt. Jeder kann sich gerne einen der eigens gestalteten Beutel von den Beutelbäumen nehmen und damit in der Stadt einkaufen gehen. Selbstverständlich hat man auch die Möglichkeit, die gebrauchten Stoffbeutel wieder sauber an den Beutelbaum zu hängen oder eigene Stoffbeutel zu waschen und zu bügeln und sauber zum Beutelbaum hinzuzufügen.

Die Aktion, die goldrichtig zu Beginn der Vorweihnachtszeit anläuft, wurde intensiv auch von "Soroptimist International - eine weltweite Stimme für Frauen" unterstützt.