Störenfriede landen in Ausnüchterungszelle

Zwei Männer, die sich in der Nacht zum Freitag in einem Lokal an der Mainbrücke aggressiv verhalten hatten, mussten die restliche Nacht in der Ausnüchterungszelle der Polizei verbringen. Ein Security-Mitarbeiter des Lokals hatte die Polizei-Inspektion Lichtenfels verständigt, da ein 30-Jähriger trotz Hausverbotes das Lokal durch eine Notausgangstüre betreten hatte. Der aggressive Mann wurde danach vom Sicherheitsdienst vor die Gaststätte begleitet. Da sich der Mann auch durch gutes Zureden der Polizeibeamten nicht beruhigen ließ und davon auszugehen war, dass er weiterhin versuchen würde, ins Lokal zu gelangen, wurde er in Gewahrsam genommen. Er erhält eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Kurz darauf wurde ein 31-Jähriger von der Security aus dem Lokal gebracht, da auch er sich äußerst aggressiv gegenüber den Gästen und dem Sicherheitspersonal verhalten hatte. Er erhielt von den Beamten einen Platzverweis, dem er jedoch nicht Folge leistete. Nachdem die Polizisten ihn vom Gelände geschoben hatten und er sich durch gutes Zureden nicht hatte beruhigen lassen, wurde er gefesselt und ebenfalls in Gewahrsam genommen.