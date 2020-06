Störchen gefällt es am Obermain gut

Es scheint in Franken nichts Besonderes mehr zu sein, dass sich im Frühjahr Heimkehrer wieder ihren Platz suchen. Gemeint sind damit die Weißstörche, die auch heuer wieder in Mainroth eingetroffen sind. Alljährlich bauen sie ein Storchennest auf der Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens. Die Dorfgemeinschaft hatte vor einigen Jahren gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz einen Nestunterbau errichtet.

Nachdem es zu Beginn, vor über zehn Jahren, mit Storchennachwuchs nicht so richtig geklappt hatte und es einige Jahre dauerte, bis sich Junge einstellten, haben die Störche nun regelmäßig Jungvögel großgezogen. Wie es im Normalfall meist so ist, waren dies zwei, maximal drei Jungvögel gewesen. Doch in diesem Jahr hat das brütende Storchenpaar mit vier geschlüpften Storchenkindern für eine seltene Begebenheit gesorgt. Die Altvögel sind so den ganzen Tag unterwegs, um die hungrigen Schnäbel zu stopfen. Und tatsächlich: Diese gedeihen prächtig. Auch sonst sind auf den Mainwiesen richtige Storch-Kolonien zu beobachten. So sind dort in den vergangenen Wochen über 20 Weißstörche zu sehen gewesen.

Vögel finden reichlich Nahrung

Einige Mainrother Landwirte führen die Tatsache, dass es den Zugvögeln im Maintal gefällt, darauf zurück, dass es in den feuchten Wiesen und um die Baggerseen reichlich Nahrung gibt. Der Weißstorch ernährt sich ausschließlich von Kleintieren wie Regenwürmern, Insekten, Fröschen, Mäusen, Fischen und auch von Aas. Er ist auf keine Nahrung spezialisiert, sondern frisst die Beute, die häufig vorhanden ist.

Weißstörche sind etwa 80 bis 110 Zentimeter lang und haben eine Flügelspannweite von etwa 200 bis 220 Zentimeter. Bis auf die schwarzen Schwungfedern ist ihr Federkleid weiß. Schnabel und Beine sind rötlich. Weißstörche haben ein Gewicht von etwa 2,5 bis 4,5 Kilogramm.

Die Jagdmethode des Storches ist höchst charakteristisch: Er schreitet auf der Suche nach Beute durch Wiesen und Sumpfland und stößt dann blitzartig mit dem Schnabel auf seine Beute herab. In seichten Gewässern und feuchten Wiesen durchschnäbelt er das Wasser nach Beute.

Nachdem in der Mitte des 20. Jahrhunderts die Populationen in Deutschland stark zurückgegangen sind, hat sich der Bestand inzwischen wieder etwas erholt. Momentan brüten in Deutschland fast 6000 Storchenpaare.

Flussauen bevorzugt

Der Weißstorch nistet auf Felsvorsprüngen, Bäumen, Gebäuden und Strommasten. Er besiedelt offene und halboffene Landschaften. Dabei bevorzugt er feuchte und wasserreiche Gegenden wie Flussauen und Grünlandniederungen. Die Tiere brüten im europäischen Raum von Spanien bis Russland sowie in Nordafrika und Vorderasien (Türkei bis Kaukasus). Weißstörche werden im Alter von etwa vier Jahren geschlechtsreif. Sie nisten meist auf demselben Horst. So können sich Männchen und Weibchen alljährlich im Frühjahr am Nest vom Vorjahr wieder treffen, obwohl Weißstörche nur eine Saisonehe führen. Die Männchen besetzen ihre alten Horste, und wenn ein Fremder ihn schon besetzt hat, kommt es zu heftigen Kämpfen. Die Jahresbrut besteht meist aus drei Eiern. Die Brutdauer beträgt 30 bis 32 Tage. Beim Weißstorch handelt es sich um einen Zugvogel, der die kalten Wintermonate in Afrika verbringt. Hierbei gibt es zwei verschiedene Arten. Die Weststörche, die über Spanien und Gibraltar bis in den Senegal und an den Tschadsee fliegen, um dort den Winter zu verbringen. Und die Oststörche, die über Griechenland, den Bosporus und das Jordantal über die Sinaihalbinsel bis in den Sudan fliegen. Sie ziehen nicht direkt über das Mittelmeer, weil über dem Wasser keine Thermik entsteht. Der Weißstorch ist nämlich ein Segelflieger, der zum Zug nach Süden warme Aufwinde nutzt. Dabei legen die Vögel Entfernungen bis zu 10 000 Kilometer zurück.

Verletzte Vögel bleiben hier

Immer wieder verbleiben Störche über den Winter an ihren Sommerstandorten. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um ausgewilderte Tiere, die wegen Verletzungen an den Menschen gewöhnt sind und ein gestörtes Zugverhalten aufweisen. Daher ist oft eine Hege dieser einzelnen Tiere über den Winter notwendig. 70 Prozent der in Deutschland lebenden Störche sind in Ostdeutschland anzutreffen.

Der Storch gilt bei vielen Menschen als Glücksbringer und Fruchtbarkeitssymbol. Der Spruch "Plappern wie einem der Schnabel gewachsen ist" dürfte ebenfalls auf den Storch zurückgehen.

Schnabelklappern ersetzt Stimme

Weil die Stimme des Weißstorchs nur schwach ausgeprägt ist, verständigen sich die Tiere durch Klappern mit dem Schnabel. Deshalb wird der Vogel auch Klapperstorch genannt. Geklappert wird zur Begrüßung des Partners am Nest und zur Verteidigung gegen Nestkonkurrenten. Das Balzritual der Störche geht natürlich auch mit ausgiebigem Schnabelklappern einher. Während der Balz stehen häufig beide Störche im Nest und klappern synchron.