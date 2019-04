Stöbern beim Kinderbasar

Am Sonntag, 7. April, veranstaltet der Elternbeirat vom Kindergarten St. Josef einen Kinderbasar im Sportheim in Reichenbach. Von 14 Uhr bis 16 Uhr können die Besucher im Angebot stöbern und so manches Schnäppchen machen. Außerdem gibt es eine Kaffee- und Kuchenbar. Der Erlös der Veranstaltung kommt den Kindern des Kindergartens St. Josef in Reichenbach zugute. sek