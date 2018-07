Stockheimer stachen beim Bergmannstag heraus

Musiker-Mädels als Hingucker



Schwarze Bergmannsuniformen so weit das Auge reicht. Für die Musiker der Bergmannskapelle Stockheim ein ungewohntes Bild. In ihrem Heimatlandkreis haben die Bergmänner ein optisches Alleinstellungsmerkmal. Beim 13. Deutschen Bergmannstag in Essen und Bochum sind rund 2000 Mitwirkende aus Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereinen zu Gast, überall glänzen goldene Knöpfe, blitzen bunte Federbüsche auf den Hüten hervor. Über 50 Reisende aus Stockheim machten sich am letzten Wochenende auf den Weg ins Ruhrgebiet - die Musiker der Bergmannskapelle und Mitglieder des Knappenvereines. "Los ging es für uns Musiker und Knappen mit einem Sternmarsch auf die Essener Zeche Zollverein ", erzählt der Vorsitzende der Bergmannskapelle Thomas Neubauer. Dabei führten die Stockheimer Musiker - genauso wie beim großen Festzug durch Bochum am Festsonntag - den Landesverband Bayern an."Wir scheinen aber doch aus der Masse herausgestochen zu sein, ständig wurden wir gefragt, wo wir herkommen", erzählt Neubauer weiter. Besonders die selbstkreierten Bergmanns-Dirndl der Musikermädels seien "Hingucker" gewesen. Bevor es für alle Teilnehmer in den späten Abendstunden zum bergmännischen Zapfenstreich ging, der live vom Westdeutschen Rundfunk übertragen wurde, hieß es für die Musiker noch zweimal an verschiedenen Orten an der Zeche Zollverein aufspielen.An den Zapfenstreich schloss sich eine "Extraschicht" an mit Feuershow, Artisten und verschiedenen Illuminationen. Über 200 000 Besucher waren gekommen, um die bergmännische Tradition mitzuverfolgen und aufrechtzuerhalten. Der Sonntag startete festlich mit einem Gottesdienst im Anneliese-Brost-Musikforum in Bochum, den der Ruhrkohle-Chor umrahmte. Durch die Bochumer City, am Rathaus vorbei zum Festplatz führte der Festzug. Rund 100 Gruppen und Vereine nahmen daran teil.Am Festplatz angekommen, war der offizielle Teil für Musiker und Knappen eigentlich beendet. "Weil im Festzelt für viele kein Platz war, saßen viele Knappenvereine im Freien", sagt der Erste Vorsitzende. "Da haben wir es uns nicht nehmen lassen, den Teilnehmern ganz traditionell fränkisch ein Ständerla zu spielen." Und das kam an. So gut, dass sich der Kapelle sogar Musikfreunde aus Hessen anschlossen, um mit ihnen gemeinsam den ein oder anderen Festzeltklassiker aufzuführen.Einige der Musiker und Knappen nutzten am Abend noch die Gelegenheit das Musical "Starlight Express" zu besuchen. Außerdem erkundeten die Stockheimer die Bochumer City, bevor es am Montag nach einem ereignisreichen und musikalischen Wochenende wieder in Richtung Frankenwald ging."Der Ausflug ins Ruhrgebiet war für uns sozusagen mal eine Belohnung", sagt Thomas Neubauer. Denn seit Mai ist der Terminkalender der Musiker gut gefüllt. Umzüge, Unterhaltungsmusik und diverse Proben stehen auf dem Programm. Kaum ein Wochenende war seitdem spielfrei. Anfang Juni zahlte sich dann die Probenarbeit von Dirigent Michael Botlik dann endgültig aus. "Mit sehr gutem Erfolg" hieß das Ergebnis des Wertungsspiels, das die Musiker beim Bundesbezirksmusikfest in Neunkirchen am Brand absolvierten. Aktuell bereiten sich die Bergmänner auf den Konzertauftritt auf dem Pavillon beim Kronacher Freischießens vor. Dort wird die Bergmannskapelle mit ihren 44 aktiven Musikern am Freitag, 10. August, von 19 bis 23 Uhr zu hören sein.