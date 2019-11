Stockheimer Adventskalender unterstützt Hilfsbedürftige in der Gemeinde

Die Interessengemeinschaft (IG) Stockheimer Geschäftsleute initiiert zum neunten Mal einen Adventskalender in Form einzeln beleuchteter Fenster. Auch heuer gehen die Spenden an Hilfsbedürftige aus der Großgemeinde.

19 336 Clicks in Facebook, eine Reichweite von 3500 Menschen, Follower in neun Ländern der Erde, eine Präsenz in 31 Ländern auf der ganzen Welt - es sind beeindruckende Zahlen, mit denen der 2011 ins Leben gerufene Adventskalender "24 Fenster für Stockheimer" Jahr für Jahr von sich reden macht, und das keinesfalls "nur" in den "neuen Medien". Getoppt werden diese unglaublichen Zahlen nur von der bislang erreichten Spendensumme von insgesamt über 50 000 Euro. 7200 Euro gingen dabei an die Kindergärten in der Gemeinde. Mit den übrigen rund 43 000 Euro wurden hilfsbedürftige Menschen vor Ort bedacht, und so wird es auch heuer sein.

Die Auswahl, wem die Spendensumme in diesem Jahr zukommen wird, erfolgte wiederum durch den VdK-Ortsverband Stockheim-Neukenroth. Organisiert wird der öffentliche Adventskalender von der Interessengemeinschaft Stockheimer Geschäftsleute mithilfe von Vereinen, Institutionen und Privathaushalten. Ab Sonntag, 1. Dezember, wird jeden Tag um 18.30 Uhr (Ausnahme: Heiligabend, 24. Dezember bereits um circa 16.30 Uhr) ein Fenster von einem Fensterpaten feierlich eröffnet. Die Eröffnung startet mit einer kleinen Darbietung in Form eines Gedichtes oder Liedes des Fensterpaten, der dieses Fenster geschmückt und gestaltet hat. Dabei darf der Fantasie freien Lauf gelassen werden. Nach der Eröffnung des jeweiligen Fensters wird dieses bis Dreikönig 2020 täglich ab 18.30 Uhr beleuchtet sein. So hat jeder die Möglichkeit, jedes Fenster in Ruhe zu betrachten. Die Besucher werden gebeten, selbst einen Becher mitzubringen, so dass die Fensterpaten etwas entlastet werden.

Die Eröffnung des ersten Adventsfensters übernimmt traditionell Stockheims Bürgermeister Rainer Detsch am Sonntag, den 1. Dezember, am Rathaus ebenfalls um 18.30 Uhr. An jedem der 24 Abende werden die Verantwortlichen der IG mit ihrer Spendenbox vor Ort sein und bei den anwesenden Gästen sammeln. Nach der Schließung der Adventsfenster wird in einer kleinen Feierstunde über die Höhe der Spenden informiert. Die Stockheimer Geschäftsleute hoffen auf eine rege Beteiligung an der Aktion, zu der sie herzlich einladen, und natürlich auf die einmal mehr großherzige Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Aktuelle Infos und Bilder zu jedem Adventsfenster finden sich in Facebook unter Interessengemeinschaft Stockheim und im Internet unter www.ig-stockheim.de. hs