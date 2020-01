Stockheim freut sich auf Bezirksmusikfest

Der Bezirksvorstand des Nordbayerischen Musikbunds (NBMB) Oberfranken hielt Rückblick auf ein ebenso ereignis- wie erfolgreiches Jahr. Auch heuer stehen wieder zahlreiche musikalische Highlights an, darunter das Bezirksmusikfest im Mai in Stockheim.

Stockheims Bürgermeister Rainer Detsch hieß den gesamten Vorstand des NBMB-Bezirks Oberfranken und alle Mitglieder mit einem "Glück auf" in der Bergmannsgemeinde zur ordentlichen Jahreshauptversammlung willkommen. Gleichzeitig dankte er den Verantwortlichen des NBMB, dass die Bergmannskapelle das Bezirksmusikfest in seiner Gemeinde ausrichten darf. Bereits jetzt zeigte er sich voller Vorfreude auf die musikalischen Tage vom 8. bis 10. Mai 2020.

Der Bezirksvorstand unter Vorsitz von Thomas Kolb war vollständig angetreten, um Rechenschaft über ein erfolgreiches abgelaufenes Jahr zu geben. Kolb führte aus, dass in Oberfranken zurzeit 10 642 Musiker in 199 Mitgliedsvereinen organisiert sind. Das Durchschnittsalter betrage gerade einmal 26,7 Jahre. Bei den beiden Bezirksorchestern - Kinder und Jugendliche - wirkten über 150 Musiker mit und lieferten in der Konzerthalle Bamberg 2019 ein großartiges Konzert mit dem Hauptwerk "Herr der Ringe" unter Leitung von Bezirksdirigent Michael Botlik ab. Dieser gab den Dank an die ambitionierten Musiker und seine Dirigentenkollegen Edmund Rolle, Armin Häfner und Michael Saffer weiter, die ihm immer unterstützend zur Seite stehen.

Zum Dank überreichte Vorsitzender Kolb dem anwesenden Präsidenten des NBMB, Manfred Ländner, einen Live-Mitschnitt zur Erinnerung an dieses einzigartige Konzert. Nach den letzten Probephasen wurde am Dreikönigstag schon das nächste Konzert in Kulmbach mit neuem Programm absolviert.

Dank sprach Kolb auch allen Kapellen aus, die sich im vergangenen Jahr wieder an Wertungsspielen und am Deutschen Musikfest in Osnabrück beteiligten. Werner Pörner gab einen kurzen Abriss über die Ehrungen im Verband und teilte mit, dass er 550 Nadeln und 350 Urkunden für verdiente Musiker bearbeiten konnte.

Bezirksjugendreferentin Monika Lorenz führte an, dass 565 Leistungsabzeichen abgelegt wurden. Sie gliederten sich auf in 367 Bronze-, 148 Silber- und 50 Gold-Abzeichen (D-Leistungskurse). Die Lehrgänge wurden nun nach dem neuen Lehrmaterial durchgeführt. Holger Pohl hatte hier die gesamten Arbeits- und Lehrblätter neu erarbeitet. Zehn Ensembles führten auf Bezirksebene eine Musik-Matinee durch und konnten ebenfalls Erfolge verbuchen.

Bezirkskassier Heinrich Ramming gab einen akkuraten Kassenbericht ab und wurde sogleich einstimmig entlastet. Thomas Pohl bat um vorzeitige Entlassung aus dem Amt des Bezirksschriftführers. Sein Nachfolger Nico Tahiraj von der Musikkapelle Nordhalben wurde von der Versammlung einstimmig zum Nachfolger gewählt. Der 23-Jährige engagiert sich bereits seit längerer Zeit in der Bläserjugend und im Jugendcamp des NBMB.

Ausblickend auf das Jahr 2020 gab Thomas Kolb bekannt, dass sieben Kreismusikfeste stattfinden. Ebenso lud er alle Mitglieder ein, sich die Benefizkonzerte am 31. März 2020 im Kreiskulturraum Kronach mit dem Marinemusikkorps Kiel, zugunsten der Jungmusikerausbildung im Landkreis Kronach sowie des Musikkorps der Bundeswehr am 18. Juni 2020 in der Konzerthalle Bamberg zugunsten der Jugendarbeit im Bezirk Oberfranken vorzumerken. Für den Herbst verwies er auf das Bezirksauswahlorchester, das am 3. Oktober in Bad Staffelstein gastiert.

Sehr angetan von den Leistungen des Bezirksvorstands meinte Landrat Klaus Löffler, bezugnehmend auf seinen Landkreis-Slogan "Kronach - Oberfrankens Spitze", dass auch die Vorstandschaft des Bezirkes Spitze sei. Ihnen allen wünschte er weiterhin eine glückliche Hand.

Sein ausdrücklicher Dank galt insbesondere auch dem Kreisvorsitzenden seines Landkreises, Wolfgang Müller, der zugleich auch stellvertretender Bezirksvorsitzender ist.

Stimmungsvoll musikalisch umrahmt wurde die Versammlung durch die Bergmannskapelle Stockheim unter Leitung von Michael Botlik. hs