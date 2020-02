Stockheim dreht das Spitzenspiel

Die Herren des TSV Stockheim haben in der Tischtennis-Bezirksliga mit einem hauchdünnen 9:7-Heimerfolg im Kreisduell gegen den DJK-SV Neufang die Tabellenführung verteidigt (21:5 Punkte). Dicht auf den Fersen bleibt aber der SV Berg bei nur einem Zähler Rückstand (20:6), der den TTC Köditz mit 9:1 abfertigte. Durch die Niederlage in Stockheim hat sich Neufang (15:9) wohl aus dem Rennen um einen der beiden Spitzenplätze verabschiedet.

Einer Verabschiedung als Absteiger aus der Liga kommt die elfte Niederlage für den ATSV Reichenbach in Konradsreuth gleich. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt für das noch sieglose Schlusslicht bereits elf Punkte bei noch sechs zu absolvierenden Begegnungen (1:23).

Bezirksliga Gr. 1 West, Herren

TSV Stockheim - DJK-SV Neufang 9:7

In dieser dreistündigen Spitzenpartie hatten sich die Hausherren mit Abschluss der drei Doppel einen 2:1-Vorsprung verschafft. Diesen erhöhte Werner Buckreus, der nach 0:2-Satzrückstand gegen Michael Beitzinger noch die Oberhand behielt, auf 3:1.

In den Entscheidungssatz ging auch das Treffen von Christoph Schülner gegen die Nummer 1 der Gäste, Michael Kolb. Hier führte der TSVler mit 2:1, ehe Kolb den Schalter noch umlegte und auf 3:2 verkürzte. Nun hatten die DJKler eine starke Phase, denn mit Siegen von Nico Trebes, Manuel Gebhardt und Bastian Kolb lagen sie plötzlich mit 5:3 vorne. Doch in den folgenden sieben Paarungen punktete nur noch der unbezwungen gebliebene Michael Kolb und Trebes, so dass die "Bergleute" das Blatt wieder gewendet hatten (8:7). Mit dem Gewinn des fünften Durchgangs im spannenden Schlussdoppel fuhr das TSV-Duo Jürgen Heinlein/Harald Wich den neunten Punkt zum Heimsieg ein.

Ergebnisse: Heinlein/Wich - Gebhardt/Stöcklein 3:0, Buckreus/Martin - M. Kolb/Beitzinger 0:3, Schülner/Hilbert - Trebes/B. Kolb 3:1, Buckreus - Beitzinger 3:2, Schülner - Kolb 2:3, Heinlein - Trebes 0:3, Wich - Gebhardt 1:3, Martin - B. Kolb 1:3, Hilbert - Stöcklein 3:0, Buckreus - M. Kolb 2:3, Schülner - Beitzinger 3:0, Heinlein - Gebhardt 3:1, Wich - Trebes 2:3, Martin - Stöcklein 3:2, Hilbert - B. Kolb 3:0, Heinlein/Wich - M. Kolb/Beitzinger 3:2

TV Konradsreuth II - ATSV Reichenbach 9:2

Das abgeschlagene Schlusslicht aus Reichenbach trat nur mit fünf statt sechs Akteuren an. Dennoch konnte es zu Beginn mit dem Gewinn eines Doppels und des Einzels von David Greser den Rückstand (2:3) noch in Grenzen halten. Doch dann ging es rapide bergab. Mit fünf Pleiten in Folge plus des kampflosen Zählers für das Heimteam war die Auswärtsniederlage besiegelt. Für Konradsreuth war dies ein wichtiger Doppelpack, um den Abstiegsrelegationsplatz zu vermeiden. hf Ergebnisse: Schwach/Unglaub - Schirmer/Barnickel 3:0, Koschemann/Müller - D. Greser/Löffler 1:3, Haag/Stadelmann kampflos 3:0, Schwach - Schirmer 3:0, Unglaub - D. Greser 1:3, Koschemann - Barnickel 3:0, Haag - Löffler 3:0, Stadelmann kampflos 3:0, Wrobel - A. Greser 3:2, Schwach - D. Greser 3:0, Unglaub - Schirmer 3:1