Stockheim bleibt an der Tabellenspitze

Die Herren des TSV Stockheim haben in der Tischtennis-Bezirksliga mit einem deutlichen Heimsieg im Kreisduell gegen den SV Hummendorf die Tabellenführung verteidigt. Allerdings bleibt der SV Berg den "Bergleuten" mit einem Zähler Rückstand auf den Fersen (9:2 gegen FT Naila). Der DJK-SV Neufang hat sich möglicherweise aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet, da er in Oberkotzau unterlag.

Bezirksliga West, Herren

TSV Stockheim - SV Hummendorf 9:3

Nach der knappen 2:1- und 3:2-Führung für Stockheim sah es noch nicht nach dem letztlich deutlichen Heimerfolg aus. Als Jürgen Heinlein und Harald Wich auf 5:2 erhöhten, verkürzte der erstmals mitwirkende Jonas Trukenbrod auf 5:3, der für den SV-Stammspieler Tobias Meußgeier eingesprungen war. Doch zu mehr reichte es für die Gäste nicht. Christoph Schülner mit einem Fünf-Satz-Sieg sowie Klaus Hilbert und Werner Buckreus mit einem Vier-Satz-Erfolg schraubten den Vorsprung des TSV auf 8:3. Schließlich machte Heinlein mit seinem zweiten Einzelsieg nach drei Durchgängen für Stockheim alles klar.

Ergebnisse: Heinlein/Wich - Heim/Roth 2:3, Buckreus/Martin - Leppert/K. Trukenbrod 3:1, Schülner/Hilbert - Schneider/J. Trukenbrod 3:2, Buckreus - K. Trukenbrod 3:2, Schülner - Leppert 2:3, Heinlein - Schneider 3:0, Wich - Heim 3:1, Martin - J. Trukenbrod 2:3, Hilbert - Roth 3:1, Buckreus - Leppert 3:1, Schülner - K. Trukenbrod 3:2, Heinlein - Heim 3:0.

ATSV Oberkotzau - DJK-SV Neufang 9:7

Das Team aus dem Kreis Hof ist kein gutes Pflaster für den Herbstmeister Neufang. Nachdem es bereits zu Hause eine 7:9-Heimniederlage gesetzt hatte, ging mit dem gleichen Ergebnis auch in der Rückrunde wertvoller Boden verloren.

Bis zum 3:3 befanden sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Mit drei Siegen am Stück gelang den Hausherren ein bedeutender Vorsprung, den sie in der Folge auf vier Zähler ausbauten (8:4). Nico Trebes, Christian Stöcklein und Bastian Kolb schafften mit ihren Erfolgen zumindest noch die Möglichkeit zum Remis. Doch das Schlussdoppel ging nach drei knappen Satzresultaten an den ATSV. Herausragender Spieler beim Gewinnerteam war Michael Geymeier, der seine beiden Einzel sowie das Eingangs- und Schlussdoppel gewann. Bei Neufang blieb als einziger Trebes in seinen zwei Einzeln unbezwungen. hf Ergebnisse: Peckelhoff/Geymeier - Gebhardt/Stöcklein 3:0, Wietzel/Hennemann - M. Kolb/Beitzinger 1:3, Blechschmidt/Reissmann - Trebes/B. Kolb 3:1, Peckelhoff - Beitzinger 1:3, Geymeier - M. Kolb 3:2, Wietzel - Trebes 0:3, Blechschmidt - Gebhardt 3:1, Hennemann - B. Kolb 3:1, Reissmann - Stöcklein 3:1, Peckelhoff - M. Kolb 0:3, Geymeier - Beitzinger 3:0, Wietzel - Gebhardt 3:1, Blechschmidt - Trebes 1:3, Hennemann - Stöcklein 2:3, Reissmann - B. Kolb 0:3, Peckelhoff/Geymeier - M. Kolb/Beitzinger 3:0.