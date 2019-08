Egloffstein vor 16 Stunden

Stockbrot backen am Lagerfeuer

Die Touristinformation Egloffstein veranstaltet am Dienstag, 6. August, ein Stockbrotbacken für Kinder am Lagerfeuer. Treffpunkt ist um 17 Uhr im Garten der Pension "Mühle" in der Talstraße 10. red