Stippvisite nach Derbyniederlage

Der SKK Gut Holz Zeil hat das Derby bei der Reserve des SKC Victoria Bamberg in der zweiten Kegel-Bundesliga Nord/Mitte verloren. Für die Bamberger war ein Sieg im Abstiegskampf Pflicht. SKC Victoria Bamberg II - Gut Holz Zeil 6:2

Beim Spiel über sechs Bahnen schickten die Zeiler zunächst Marcus Werner, Marco Endres und Olaf Pfaller auf die Kegelanlage im Bamberger "Sportpark Eintracht". Der Gastgeber startete mit Christopher Wittke, Florian Seiler und Kapitän André Roos. Eines der ausschlaggebenden Duelle sollte die Partie zwischen Werner und Wittke werden. Während Werner mit 133 und 152 Kegeln nach 60 Wurf noch einigermaßen Schritt mit Wittke (149, 153) halten konnte, stand der Zeiler in Satz 3 auf verlorenem Posten. Wittke, der in der Regel in der ersten Mannschaft der Bamberger zum Einsatz kommt, zündete mit 174 Kegeln die Rakete und distanzierte Werner (132 Kegeln) klar. In Satz 4 fing sich Werner mit 150 Kegeln wieder, musste aber auch diesen Wittke (154) überlassen. Damit setzte sich der in Diensten der Bamberger stehende Kirchaicher Wittke mit 4:0 Sätzen und starken 630:567 Kegeln durch.

Ganz anders verlief das Duell zwischen Endres und Seiler. Endres spulte mit 161, 142, 149 und 140 Kegeln sein gewohntes Programm ab und setzte sich damit verdient gegen Seiler mit 4:0 Sätzen und 592:547 Kegeln durch. Das Duell der Mannschaftsführer Pfaller und Roos begann auf niedrigem Niveau. Satz 1 entschied Roos durch einen Neuner auf dem letzten Wurf mit 135:134 für sich. In der Folge freundete sich Pfaller immer mehr mit der schwierig zu spielenden Bamberger Anlage an und setzte sich nach 2:2 Sätzen mit 571:535 Kegeln durch.

Knapper Vorsprung zur Halbzeit

Zeil führte zur Halbzeit mit 2:1 Punkten und einem knappen Vorsprung von 18 Kegeln. Bastian Hopp, Patrick Löhr und Holger Jahn sahen sich nun Markus Löhnert, Thomas Müller und Reinhold Trautner gegenüber. Hopp startete mit 146 Kegeln gewohnt stark und ging gegen Löhnert in Führung. Der angeschlagene Löhnert kämpfte sich zurück und gewann die folgenden drei Sätze, womit er Zeils Hopp mit 3:1 Sätzen und 605:589 Kegeln besiegte. Patrick Löhr begann im Duell gegen Thomas Müller, der wie Wittke zum Dunstkreis der Bamberger "Ersten" zählt, sehr stark. Nach zwei Sätzen stand es 1:1 und Löhr führte mit 314:229. Nun erhöhte Müller die Schlagzahl und zeigte seine Stärke. Besonders im entscheidenden vierten Satz legte er grandiose 181 Kegel auf die Bahn und distanzierte seinen Gegner Löhr nach 3:1 Sätzen mit der Tagesbestleistung von 631:592 Kegeln.

Im dritten Duell im Schlussdurchgang hatte es Jahn mit Trautner zu tun. Jahn startete mäßig und blieb bei mageren 120 Kegeln hängen. Dies wusste Trautner mit 155 Kegeln zu nutzen. In den folgenden Sätzen zeigte Jahn seine gewohnte Stärke und schraubte sich noch auf 579 Kegel nach oben. Doch der Rückstand aus Satz 1 war zu groß und Jahn musste sich nach 2:2 Sätzen mit 579:595 Kegeln geschlagen geben. Der Gastgeber vom SKC Victoria Bamberg II gewann vier der sechs direkten Duelle. Auch das Gesamtergebnis von 3543:3490 sprach für den Gastgeber, der sich damit mit 6:2 gegen den SKK Gut Holz Zeil durchsetzte. Trotzdem gab es für die Zeiler einen positiven Ausklang nach dem Spiel: Die Gut-Holz-Truppe besuchte die Volleyballer der Heitec Volleys in der Brose-Arena. gö