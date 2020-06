Stipendium plus Stelle

Studienstiftung und Freistaat Bayern das Marianne-Plehn für Promovierende an bayerischen Hochschulen. Bei erfolgreicher Bewerbung erhalten Stipendiatinnen und Stipendiaten der Studienstiftung eine frei wählbare Viertelstelle, die vom Freistaat Bayern finanziert wird. Auswahl und Betreuung der Marianne-Plehn-Geförderten verantwortet die Studienstiftung.

"Das Programm vereint die Freiräume einer stipendienfinanzierten Promotion mit der institutionellen sowie sozialen Absicherung einer Stelle", sagt Annette Julius, Generalsekretärin der Studienstiftung. "Stipendiatinnen und Stipendiaten können so in finanzieller Unabhängigkeit Thema und Betreuung wählen und ihr Promotionsprojekt mit hohem Zeitbudget angehen. Gleichzeitig sammeln sie in einem klar umgrenzten Umfang wichtige akademische Erfahrung in Lehre und Wissenschaftsmanagement."

Namensgeberin des Programms ist die Biologin Marianne Plehn (1863-1946), die als erste Frau an einer bayerischen Universität den Professorinnentitel erhielt. Eine Bewerbung kann gleichzeitig mit oder nach einer Bewerbung um die Promotionsförderung der Studienstiftung erfolgen, spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach Antritt der Promotionsförderung der Studienstiftung. Die beantragte Stelle ist innerhalb Bayerns frei portabel. Die Laufzeit der vom Freistaat Bayern finanzierten Viertelstelle orientiert sich an der voraussichtlichen Laufzeit des Promotionsstipendiums.

Stipendiatinnen und Stipendiaten wird zur weiteren Vernetzung eine jährliche Veranstaltung in Kooperation mit bayerischen Wissenschaftseinrichtungen angeboten. Weiterhin stehen ihnen das reguläre ideelle Programm der Studienstiftung sowie des Elitenetzwerks Bayern offen.

Informationen gibt es auf studienstiftung.de/infos-fuer-promovierende/marianne-plehn-programm-fuer-promovierende-an-bayerischen-hochschulen/programmziel-und-bewerbung. red