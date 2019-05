Die Wanderausstellung zum Weiterbildungsstipendium für Berufseinsteiger ist im BiZ der Agentur vom 23. Mai bis 5. Juni zu sehen. Am Dienstag, 28. Mai, von 10 bis 10.20 Uhr, gibt es einmalig eine kostenlose Sonderführung durch Nadine Moßler, Leiterin des BiZ. Telefonische Anmeldung unter 09561/93321 oder per E-Mail an: Bamberg-Coburg.BIZ@arbeitsagentur.de, erwünscht. red