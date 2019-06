Die ArbeiterKind.de-Gruppe organisiert am morgigen Mittwoch mit Unterstützung der Hochschule von 16 bis 18 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema Stipendien. Die Ehrenamtlichen informieren unter dem Motto "Stipendien - Nicht nur für Einserkandidaten". Los geht es um 16 Uhr. Studenten können schon fertige Bewerbungen mitbringen und erhalten Feedback und Tipps. Die Veranstaltung findet in der Hochschule, Raum 5.3 und Foyer am Haupteingang, statt. red