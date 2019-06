Die Polizeiinspektion Forchheim sucht nach Zeugen einer verbotenen Müllablagerung. In der Nacht vor dem 13. Juni bis zum Donnerstagmorgen hat ein bisher unbekannter Täter zwei Müllsäcke mit stinkendem Gartenabfall auf dem Wanderparkplatz an der B 470 in Richtung Wimmelbach abgelagert. Hinweise erbittet die Polizei. pol