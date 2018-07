Stimmwunder trifft Meistertrommler

Die Preisträger des bayerischen Creole Weltmusikpreises 2017 präsentieren auf der Kleinkunstbühne im Erlanger Bürgertreff "Die Villa" in der Äußeren Brucker Straße 49 ihre neue CD "Ov Sirun". Die Sopranistin Gayané Sureni singt Melodien aus ihrer Heimat Armenien. In sinnlich-melancholischen Weisen spiegelt sich die wechselvolle Geschichte dieses heiß umkämpften und umworbenen Landes am Kaukasus, das seit Jahrtausenden Durchzugsstation und Brennpunkt zwischen Morgen- und Abendland ist. Die rhythmischen Girlanden dazu flicht der iranische Meistertrommler Hadi Alizadeh auf der Kelchtrommel Tonbak und der kurdischen Rahmentrommel Daf, heißt es in einer Pressemitteilung des Bürgertreffs. Es entsteht ein Dialog zwischen armenischen Melodien und persisch-kurdischen Rhythmen, eine Klangbrücke zwischen zwei uralten Kulturen. Die Veranstalter versprechen eine faszinierende Reise in den Orient und Musik, die atmet und duftet. Kleine orientalische Köstlichkeiten laden zum Ausprobieren ein. Das Konzert am Sonntag, 8. Juli, beginnt um 19 Uhr. Veranstalter ist das Amt für Soziokultur der Stadt Erlangen . Karten sind im Vorverkauf im Bürgertreff "Die Villa" und bei Erlangen Ticket im E-Werk an der Fuchsenwiese erhältlich. red