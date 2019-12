Stimmungsvolles Adventskonzert

Ein stimmungsvolles Adventskonzerte präsentiert das Vocalensemble Coburg zur Einstimmung auf den 3. Advent am Sonntag, 15. Dezember um 17 Uhr in der Heilig- Kreuz Kirche. Der Eintritt ist frei. Das Ensemble, das unter der Leitung von Stefanie Berg auftritt, bietet ein Programm, das von traditionellem Liedgut wie "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen" bis hin zu modernen Rhythmen reicht. red