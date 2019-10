Stimmungsvoller Blick über den eigenen Tellerrand hinaus

Im Rahmen der Internationalen Woche im Landkreis Bamberg hatte der Markt Hirschaid in Kooperation mit dem Freundeskreis Ivancna Gorica/Lesnica zu einem "Wochenende mit Freunden" eingeladen. Dazu waren eine Delegation aus dem slowenischen Ivancna Gorica und aus dem polnischen Lesnica mit ihren Bürgermeistern angereist.

Die Ausstellungseröffnung im Schloss Sassanfahrt mit Bildern und Informationen über die drei befreundeten Gemeinden, ein "Abend mit Freunden" und ein gemeinsamer Abschlussgottesdienst in der Hirschaider Pfarrkirche St. Vitus waren die Programm-Höhepunkte.

Alle drei Bürgermeister betonten, wie wichtig die Städtepartnerschaften für sie sind. Insbesondere das gegenseitige Kennenlernen, der Austausch und auch das gemeinsame Miteinander-Feiern sei für alle ein kleiner Beitrag hin zu einem friedlichen Miteinander in Europa. Für Hirschaids Bürgermeister Klaus Homann (CSU) sind die internationalen Kontakte eine Bereicherung für alle Beteiligten. Natürlich seien sie arbeitsintensiv und müssten gepflegt werden, aber den "Blick über den eigenen Tellerrand" möchte er nicht missen und auch nicht die vielen persönlichen Freundschaften, die in diesem Zusammenhang entstanden sind.

Kunst und Kultur

Annette Schäfer erläutert bei der Ausstellungseröffnung über die drei Gemeinden in Schloss Sassanfahrt die Konzeption der Sonderausstellung. Die Texte, ergänzt durch viele Bilder, sind in allen drei Sprachen verfasst und sollen den Betrachtern einen kleinen Einblick in Kunst, Kultur und Sehenswürdigkeiten der Partnergemeinden vermitteln. Dazu gibt es in Hirschaid einen Beitrag zum örtlichen Korbflechter-Handwerk.

Durch den "Abend mit Freunden" führte Gemeinderat Horst Auer (SPD). Man hatte ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit musikalischen und tänzerischen Darbietungen aus allen drei Gemeinden zusammengestellt.

Die Hirschaider Blaskapelle unter Konrad Lederer, der Gesangsverein Hirschaid unter der Leitung von Madlen Hiller, das Ehepaar Schramm mit ihrem Enkel Moritz und die Tanzfreunde Aischgrund wurden mit viel Beifall bedacht. Genauso wie die Folkloretanzgruppe aus Sentvid pri Sticni, die die drei Bürgermeister auf die Bühne baten, damit diese ihre motorischen und tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten.

Zum Abschluss des Abends sorgten noch einmal die jungen Leute von "Bis" für ausgelassenen Stimmung im voll besetzten Festzelt. Spätestens beim gemeinsamen Mitsingen, Mitschunkeln und so mancher Polonaise durchs Zelt waren dann alle sprachlichen und kulturellen Unterschiede völlig nebensächlich.

Daneben wurden landestypische Speisen und Getränke gereicht. Die Medien-AG der Realschule Hirschaid hat auch diese Veranstaltung wieder in Wort und Bild begleitet, damit diese auch für die Nachwelt erhalten bleibt.

Zu Dank verpflichtet

Ein großes Dankeschön galt den vielen Helfern der Gemeindeverwaltung und vom Bauhof, der Kunst- und Kulturbühne Hirschaid und dem Freundeskreis Ivancna Gorica/Lesnica. Zu Dank verpflichtet war man auch den Nachbarn und Anwohnern von Schloss Sassanfahrt für ihr Verständnis angesichts der zahlreichen Freiluftveranstaltungen in der letzten Zeit.

Die Hirschaider machen sich schon am kommenden Wochenende wieder auf den Weg nach Ivancna Gorica, um dort das 20-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zu feiern.