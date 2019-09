Stimmungsvolle Herbstwanderung

Eine Herbstwanderung "Am Lamitzpfad" mit Gebietsbetreuerin Beate Singhartinger von der Ökologischen Bildungsstätte Oberfranken findet am Sonntag, 29. September, um 13.30 Uhr statt. Die etwa fünf Kilometer lange Tour verläuft auf Waldwegen und feuchten Wiesenpfaden. Daher sind feste Wanderschuhe und etwas Kondition für den Höhenanstieg nach Wellesberg empfehlenswert. Treffpunkt ist in Schnappenhammer (Wallenfels), die Wanderung dauert etwa zweieinhalb Stunden. Weitere Infos unter Telefon 09266/6286. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. red