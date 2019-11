Stimmungsvolle Auszeit mit Taizé

Zu einer Auszeit der besonderen Art lädt die Pfarrei St. Pankratius am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr in die Neue Kirche auf dem Schlossberg ein. Meditative Texte und Gebete wechseln sich mit den eingängigen Melodien aus dem französischen Wallfahrtsort Taizé ab, begleitet von Gitarre, Akkorden und Gesang. Ein in warmes Licht getauchter Kirchenraum sowie die besondere Atmosphäre laden vor Beginn der Adventszeit noch einmal bewusst zum Innehalten und Krafttanken ein. red