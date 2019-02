Ursula Cukic-Hartmann stellt abstrakte Bilder unter dem Titel "Stimmungen in Öl" im Kontakt-Punkt aus. Die Vernissage findet am Sonntag, 10. Februar, ab 11.15 Uhr nach dem Gottesdienst in der Von-Hessing-Strasse 1 statt. Mit dabei sind Mitglieder der Veeh-Harfen-Gruppe des Mehrgenerationenhauses. Bis Ostern ist die Ausstellung montags bis freitags von 12 bis 17 Uhr im Kontakt-Punkt zu besuchen. Die Künstlerin stammt aus Oberthulba. In der aktuellen Ausstellung zeigt sie Impressionen in Öl, die sie auf ihren vielfältigen Reisen gesammelt hat. Sie ist Mitglied im Kunstverein Bad Neustadt. Foto: Anja Seller