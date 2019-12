Stimmung vor dem Schloss

Am Sonntag, 15. Dezember, veranstaltet die Gemeinde Lisberg vor dem Schloss in Trabelsdorf ihren Weihnachts- und Christbaummarkt. Um 12 Uhr wird der Weihnachtsmarkt eröffnet. Der Nikolaus wird zusammen mit Knecht Ruprecht gegen 15 Uhr erwartet. Die beiden bringen mit Apfel, Nuss und Mandelkern die Kinderaugen zum Glänzen. Auch in der Kinderbastelstube, an der Weihnachtskrippe mit lebenden Tieren und auf dem nostalgischen Kinderkarussell können sich die jüngeren Besucher die Zeit vertreiben.

An zahlreichen Ständen gibt es für Jung und Alt heiße Getränke, Plätzchen und warme Speisen, um sich aufzuwärmen. Die Familie Thiel wird in der Schlosseingangshalle mit einem Verkaufsstand ihre "Kinderhilfe Nepal" präsentieren. In der Eingangshalle des Schlosses sind zahlreiche Krippen und Gemälde ausgestellt. Der Posaunenchor Trabelsdorf und die Blaskapelle Lisberg umrahmen am Nachmittag den Weihnachtsmarkt mit weihnachtlichen Weisen. Zum Abschluss um 18 Uhr kommt das Christkind mit Engelsbegleitung und wird den Markt beschließen. red