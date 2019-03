Stimmung seit 20 Jahren

Die Urlesbacher Musikanten sind ein "eingeschworener Haufen", wie sie sich auch selbst bezeichnen. Seit 20 Jahren spielen sie in gleicher Besetzung - frei von der Leber weg und zu jedem Anlass.

Der Ursprung des musikalischen Daseins liegt in Aidhausen im Landkreis Haßberge. Der Name "Urlesbacher" stammt von einem Bach, der durch ein Waldgebiet, den Urles, fließt. In diesem Waldgebiet befand sich auch eine Ortschaft, die im Dreißigjährigen Krieg vernichtet worden ist. Der Sage nach sind die Urlesbacher Musikanten die letzten Überlebenden. Ihr Markenzeichen ist die Wildsau. Nicht nur weil das Tier hier heimisch ist, sondern auch, weil die Musiker "saugut" sind.

Ein breites Repertoire

Das Repertoire der Urlesbacher ist breit gefächert. Sie sind aktuell, spielen fränkische und böhmische Lieder, Schlager, Klassik und Modernes. Ihre Leidenschaft ist, wie sie selbst sagen, eine saubere Blasmusik. Den Hörgenuss wollen die Männer bei den Auftritten mit mehrstimmigem Gesang vervollständigen.

Wer sie zum 20-jährigen Bestehen begleiten und hören will, kann dies am heutigen Freitag, 29. März, auf Gut Leimershof bei Breitengüßbach tun. Der Beginn ist um 19.30 Uhr.