Stimmung mit den "Rockstars"

Dass es nicht immer mehr oder weniger gut gereimte Büttenreden oder Sketche mit mehr oder weniger talentierten Akteuren sein müssen, um einen vergnüglichen Faschingstanzabend zu veranstalten, das bewies am Samstagabend die Feuerwehr in Altershausen bei ihrem Faschingstanz in der dortigen Haßberghalle. So kamen viele Besucher dem Motto "Rockstars" entsprechend verkleidet, die zu den Klängen des "Colorado"-Duos aus Zeil das Tanzbein schwingen konnten. Zusätzlich bereiteten die Showeinlagen viel Spaß, etwa der Auftritt des Männerballetts der befreundeten Gemeinde Altershausen im Steigerwald. Die Einlage ließ die gute Stimmung im Saal weiter steigen. sn