Stimmung mit Alphorn

"Komm, hol das Alphorn raus ..." heißt es jedes Jahr für Elmar Schneidawind, wenn er beim Lindenfest in Ueschersdorf in der Marktgemeinde Burgreppach mit seinem XXL-Instrument für eine musikalische Einlage zusammen mit der Blasmusik Kraisdorf sorgt und wie am Donnerstag frenetischen Applaus von den Gästen erhält.

Normalerweise spielt Elmar Schneidawind Tenorhorn bei der Kapelle und braucht von da aus schon gehörig Luft. Aber beim Alphorn ist's noch ein bisschen mehr: "Luft, Luft, Luft", sagte er und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Das Spielen geht automatisch".

Immer mehr Gäste

Seit einigen Jahren spielen am Nachmittag des Feiertages "Christi Himmelfahrt" die Kraisdorfer Musikanten um Dirigent Gerhard Eller in Ueschersdorf - und es werden jedes Jahr mehr Gäste, schon allein wegen des ebenso traditionell schönen Wetters. Die - meist männlichen - Wandergruppen machen hier einen Zwischenstopp, ehe es weitergeht. Und so wechselt das Publikum stetig.

"Böhmischer Traum"

Und noch einen Höhepunkt gibt es: die Kult-Polka "Böhmischer Traum". Drei-, vier- oder manche Jahre fünfmal klingt es an dem Nachmittag durchs Baunach-Dorf. Jedesmal darf ein anderer "Spender" die Musikanten dirigieren; manchmal sind es auch mehrere "Dirigenten", die "bierbeseelt" den Rhythmus vorgeben.

Heute, Samstag, findet um 15.30 Uhr der Gemeindefeuerwehrtag des Marktes Burgpreppach statt und am Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst im Zelt. Ab 14 Uhr ist am Sonntag wie jedes Jahr Country-Time angesagt, wenn Daniel T. Coates mit seiner Drei-Mann-Band aus dem umfangreichen Repertoire Country-Rock, Rockabilly, Bluegrass und Folksongs spielt. Oder die Originale oft parodiert. Ob er heuer wieder einige Geschichten vom "Biber an der Baunach" parat hat? Coates ist ein internationaler Künstler der Country-Szene, der aus Pennsylvania (USA) stammt und sich vor über zehn Jahren in Ueschersdorf niedergelassen hat. alc