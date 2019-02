Stimmung in Strullendorf

Am Montag, 4. März, steigt der traditionelle Rosenmontagsball des 1. FC Strullendorf in der Hauptsmoorhalle. Für Stimmung sorgt die Band "Frankenräuber", die mittlerweile in ganz Deutschland bekannt ist und vor allem im unterfränkischen Raum mit ihrer Partymusik immer wieder für volle Säle sorgt. Zudem heizt in der Bar der bekannte DJ "Valdemossa". Darüber hinaus werden von einer Jury noch die drei "ausgefallensten" Masken des Abends prämiert.

Karten für den Rosenmontagsball gibt es bereits jetzt, und zwar beim BVD in Bamberg, Lange Straße 39/41, Telefon 0951/9808220, bei der Metzgerei Möhrlein in Strullendorf, Lindenallee 5, Telefon 09543/257, beim Hausmeister der Hauptsmoorhalle in Strullendorf, Handy 0170/7881122, und bei der Frankenapotheke in Hirschaid, Bamberger Straße 1, Telefon 09543/279. red