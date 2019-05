Stimmung in der Wirtschaft hellt sich auf

Noch zu Jahresbeginn gaben die Unternehmen aus dem Landkreis Kronach im Rahmen der IHK-Konjunkturbefragung ein Warnsignal ab und senkten ihre Erwartungen deutlich. Dieser Negativtrend wird in der aktuellen Umfrage gestoppt: Die Stimmung bei den Betrieben aus Kronach hellt sich deutlich auf. Die aktuelle Geschäftslage bleibt gut und die Prognose für die kommenden Monate schwenkt vom Negativen ins Positive.

"Die Kronacher Unternehmen gewinnen ihren Optimismus zurück. Das zeigt, dass einzelne negative Firmennachrichten nichts über die allgemeine wirtschaftliche Situation am Standort aussagen", betont der Vorsitzende des IHK-Gremiums Kronach, Vizepräsident Hans Rebhan. Der IHK-Konjunkturklima-Index für den Landkreis Kronach springt um 15 Punkte nach oben und liegt nun bei 125 Zählern.

Der Wirtschaftsstandort Kronach ist derzeit stark. Das bestätigen die befragten Unternehmer mit einer positiven Beurteilung ihrer aktuellen Geschäftslage. 54 Prozent der Betriebe stufen ihre Situation gut ein, weitere 40 Prozent befriedigend und nur sechs Prozent nennen ihre aktuelle Lage schlecht. "International aufgestellte Unternehmen beobachten den Handelskonflikt zwischen den USA und China mit Sorge, viele Automobilzulieferbetriebe müssen aufgrund der herrschenden Verunsicherungen in der Autobranche ihre Planungen anpassen. Noch aber ist die heimische Wirtschaft robust", sagt der Vizepräsident.

Auch die Angaben zur Kapazitätsauslastung können ihr hohes Niveau halten. Aufmerksam muss man hingegen die Entwicklung bei den Auftragseingängen beobachten, die in den letzten Monaten rückläufig waren. Sollte sich dies verstetigen, wird sich die Konjunktur über kurz oder lang abkühlen, weil sinkende Aufträge langfristig sinkende Umsätze zur Folge haben können.

Blick nach vorne klart sich auf

Die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung in den anstehenden zwölf Monaten werden von den Betrieben im Landkreis Kronach verhalten optimistisch eingeschätzt. 27 Prozent der Firmen rechnen mit einer sich verbessernden Geschäftslage, 21 Prozent gehen von schlechteren Geschäften aus. Die restlichen 52 Prozent der befragten Unternehmen prognostizieren eine gleichbleibende Geschäftslage. "Aktuell rechnet die Kronacher Wirtschaft damit, auch künftig die eigene Position am Markt behaupten zu können. Das stimmt bei den teilweise verunsichernden Wirtschaftsmeldungen positiv", sagt der IHK-Vizepräsident, der aber darauf verweist, dass die aktuelle Loewe-Krise in dieser Auswertung noch nicht berücksichtigt werden konnte, aber natürlich auf die Stimmung in der Region drücke.

Doch auch ein Blick auf die Investitionsneigung lässt darauf hoffen, dass die Wirtschaft am Standort Kronach weiter wächst. Weiterhin planen mehr Firmen mit einer Steigerung ihrer Investitionen im Inland als mit einer Senkung. Der Großteil plant, das eigene Investitionsniveau zu halten. 72 Prozent der Befragten planen mit steigenden oder zumindest gleich bleibenden Inlandsinvestitionen.

Vorsichtiger sind die Unternehmen aus Stadt und Landkreis Kronach hingegen bei der Planung des Beschäftigtenstandes: Hier ist in den kommenden Monaten wohl eher mit einer konstanten als einer steigenden Mitarbeiterzahl zu rechnen.

Laut Rebhan sind auch die Anstrengungen der bayerischen Staatsregierung zu begrüßen, die den Standort Kronach durch nachhaltige Investitionen stärken wolle. Als Beispiele nennt er den Neubau der Finanzfachhochschule des Freistaates Bayern, die Zusage für die Schaffung eines "Lucas-Cranach-Campus" sowie das Innovationszentrum Kronach mit dem Campus für Innovationsdesign. red