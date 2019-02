Ein ganz besonderer Spaß wartet am Samstag, 2. März, ab 19.30 Uhr auf die Besucher der Alten Schäferei. Dort können Jung und Alt in der Scheune des Gerätemuseums einen Faschingstanz genießen. Die Band "Boxgalopp" sorgt für Stimmung unter dem Motto "Tanzen, Singen, Feiern". Zu neu interpretierter fränkischer Volksmusik gibt es modern arrangierte Kreistänze nach Anleitung - durchaus auch für Anfänger geeignet. Karten gibt es im Vorverkauf in den Schäferstuben oder an der Abendkasse. red