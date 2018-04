Stimmgewaltig, virtuos, originell und charmant

Am Samstag, 5. Mai, präsentiert das Ladies Classic Quartett eine bunte Mischung aus Werken unterschiedlichster Stilrichtungen im Rossini-Saal. Mit Birke Falkenroth (Harfe), Eva-Maria Vischi (Violine), Bettina Kerth (Gesang) und Zane Stradyna (Klavier) erlebt das Publikum einen stimmgewaltigen und virtuosen Abend. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Im Rossini-Saal zaubern die vier Musikerinnen ein abwechslungsreiches Programm: Mit Gesangsstimme, Violine, Harfe und Klavier in den verschiedensten Kombinationen im Duett, Terzett, Quartett oder auch Solo präsentieren sie ihr musikalisches Können. Es erklingen populäre und charmante unbekannte Werke in ursprünglicher Form oder in eigenen Arrangements, wobei sowohl Instrumentalmusik als auch Lied, Oper und Operette ihren Platz im Programm haben. Nach den großen Erfolgen der Künstlerinnen mit ihren Konzerten seit Anfang 2014 arrangieren diese immer wieder neue Stücke und präsentieren sie auf der Bühne. Die Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau Bad Kissingen, Tel.: 0971/804 84 44, oder unter folgender E-Mail-Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.Foto: Katrin Lautenbach