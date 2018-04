Stimmen der Vögel erkunden

Am Sonntag geht es los



Auch in diesem Jahr organisiert der Landesbund für Vogelschutz in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Obst- und Gartenbauvereinen in verschiedenen Gemeinden des Landkreises Bamberg Exkursionen zum Kennenlernen der Vogelstimmen in Feld, Wald und Flur. Wer es schafft, früh aufzustehen, wird bei diesen Wanderungen die Stimmen der Singvögel unterscheiden lernen, so die Veranstalter. Das Erkennen der Einzelstimmen im überschwenglichen Vogelkonzert und das Leben der heimischen Brutvögel wird die neue Referentin Ulrike Kästle vom Landesbund für Vogelschutz näherbringen. Jede Exkursion dauert etwa zwei Stunden. Bitte Fernglas mitbringen!Hier die Einzeltermine mit Treffpunkt und Uhrzeit: 15. April (Wildensorg, Gasthof Heerlein, 6.30 Uhr), 29. April (Bamberg, Hain, Bootshaus, 7 Uhr), 1. Mai (Sassanfahrt, Ortsmitte, 6.30 Uhr), 5. Mai (Pettstadt, Ortseingang, alte Bachbrücke, 7 Uhr).Eine Übersicht über alle Termine finden sich auch im Internet unter www.fuchsenwiese.lbv.de . Eine Anmeldung zu diesen Veranstaltungen ist nicht notwendig.