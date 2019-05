Stimmbezirke zur Europawahl

Zur Europawahl am Sonntag, 26. Mai, ist die Stadt Hammelburg in zwölf Stimmbezirke aufgeteilt. Im Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung werden vier Briefwahlbezirke eingerichtet. Erstmals müssen sich die Bürger aus der Kernstadt von Hammelburg in den Wahllokalen in der Grundschule am Mönchsturm nach den Anfangsbuchstaben ihrer Wohnanschrift orientieren. Kernstadt Bezirk 001 - A bis J, Grundschule am Mönchsturm 002 - K bis Z; Stadtteile Bezirk 010 - Obereschenbach, Eschenbachhalle; 011 - Untereschenbach, Zentgrafenhalle; 012 - Morlesau, Volksschule; 013 - Diebach, Pfarrsaal; 014 - Untererthal, Pfarrsaal; 015 - Obererthal, Volksschule; 016 - Feuerthal, Volksschule; 017 - Westheim, GeFiGa-MGV Heim, 018 - Gauaschach, Kanzlei; 019 - Pfaffenhausen, Leonardihaus. Die Briefwahl kann noch bis Freitag, 24. Mai, 18 Uhr beantragt werden. Im Falle plötzlicher Erkrankung auch am Samstag, 25. Mai, von 10 bis 12 Uhr und am Wahl-Sonntag bis 15 Uhr. sek