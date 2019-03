Stilvolle Würdigung des Ehrenamts

In der Oertelscheune fand der jährliche Ehrungsabend der Marktgemeinde Heiligenstadt statt. Bürgermeister Helmut Krämer (CSU/Einigkeit) bezeichnete in seiner Rede das Ehrenamt als den "Kitt der Gesellschaft und eine tragende Säule unseres Gemeinwesens". Er berichtete, dass in der Marktgemeinde t rund 60 Vereine aktiv seien und es 15 Feuerwehren mit 476 aktiven Mitgliedern gebe. "Bei den vielen Veranstaltungen können wir immer wieder feststellen, wie groß das Engagement in den Dörfern und Vereinen ist", sagte Krämer dankbar.

Seinen Dank sprach auch Landrat Johann Kalb (CSU) aus, der Grüße vom Landtagsabgeordneten Holger Dremel (CSU) und Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) überbrachte. Letztere soll an seiner Verspätung schuld gewesen sein. "Die Melanie ist halt eine Frau und hat geredet und geredet", scherzte Kalb und streute gleich noch das Gerücht in den Raum, dass Helmut Krämer vielleicht doch wieder als Bürgermeister kandidieren will. Danach beschrieb er wie wichtig kleine Feuerwehren sind, die im Notfall schnell vor Ort sein können und wissen wer wo wohnt und schnell Hilfe braucht. Zudem betonte er, das Ausbildungszentrum in Strullendorf sei zu klein. Den Feuerwehrleuten müsse die beste Ausbildung zur Verfügung gestellt werden.

Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann lobte die Feuerwehrleute für ihre lange Mitgliedschaft, während der sie bereit seien, sich stets weiterzubilden und im Team den Nächsten in der Not zu helfen. So wurden 14 Mitglieder der Feuerwehren der Marktgemeinde Heiligenstadt für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt: Annemarie Konrad, Brigitte Nüßlein, Ernst Audenrith, Rainer Retsch, Georg Scheuering, Hans Scheuering, Erwin Dorsch, Robert Bittel, Helmut Möhrlein, Josef Nüßlein, Anton Schick, Aloisius Stöcklein, Georg Dietz, Siegfried Unger, Helmut Weggel und Horst Kraus.

Für ein sauberes Ortsbild

Danach wurden Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet, die sich in Vereinen und Verbänden für die Marktgemeinde engagieren. Hans Leicht ist seit 50 Jahren im aktiven Feuerwehrdienst tätig und seit 20 Jahren Wirt im "Stübla". Er engagiert sich für ein sauberes Ortsbild. Dabei wird er von Ehefrau Hilde Leicht unterstützt, die auch stellvertretende Ortsbäuerin in Traindorf ist. Siegfried Distler engagiert sich im Schützenverein. Lydia Klein ist "Küchenchefin" beim SC Heiligenstadt. Die Tiefenpölzer Ortsbäuerin Elfi Möhrlein ist in vielen Aktionen des Dorfes beteiligt.

Gertrud Langenfelder war stellvertretende Ortsbäuerin in Leidingshof und engangiert sich dort nach wie vor. Und im Hof von Lydia Bauer startet jedes Jahr das Binden der Erntedankkrone. Am Ende wurde Mario Krug, Deutscher Para-Seniorenmeister im Tischtennis, für seine Leistungen geehrt. Geschäftsleiter Rüdiger Schmidt hatte den Abend organisiert, der musikalisch von der Blaskapelle der Pfarrei Heiligenstadt-Tiefenpölz. umrahmt wurde.