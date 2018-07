Stilles Örtchen für den Waldspielplatz

Ein "Testlauf"



red



Seit Jahren besteht der Wunsch nach einer Toilette am Waldspielplatz in Zeyern . Denn gerade an warmen Tagen ist das Areal gut besucht. Das dringende Bedürfnis wird dann meist im Gebüsch erledigt.Doch Abhilfe ist in Sicht. Man starte einen "Testlauf", kündigtBürgermeister Norbert Gräbner in einer Pressemitteilung der Gemeinde Marktrodach an. Demnach werde man für die restlichen Sommermonate ein Dixi-Klo anmieten. Nach der Saison solle dann eine Auswertung erfolgen, ob diese Idee auch im kommenden Jahr fortgeführt wird.