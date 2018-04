Stillen - der beste Start fürs Baby

Unter dem Titel "Stillen - der beste Start" findet am Dienstag, 24. April, um 18.30 Uhr ein Stillvorbereitungskurs im Klinikum am Bruderwald statt. Zertifizierte Stillberaterinnen vermitteln das nötige Basiswissen, das Frauen hilft, ihr Baby erfolgreich zu stillen. Nicht gespart wird dabei auch an praktischen Tipps. Anmeldung unter Telefon 0951/50313500. red