Stille Tage sind zu beachten

Nach den Bestimmungen des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage unterliegen bestimmte Feiertage einem besonderen Schutz. Das teilt das Ordnungsamt der Stadt Coburg mit und weist auf folgende Verbote an Ostern hin:

• Am Gründonnerstag, 18. April, sind von 2 bis 24 Uhr öffentliche Tanzvergnügen, alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende ernste Charakter gewahrt ist, sowie die Öffnung und der Betrieb von Spielhallen verboten.

• Am Karfreitag, 19. April, sind ganztägig sportliche und turnerische Wettkämpfe, auch außerhalb der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes, öffentliche Tanzvergnügen, alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende ernste Charakter gewahrt ist, musikalische Darbietungen jeder Art in Räumen mit Schankbetrieb sowie die Öffnung und der Betrieb von Spielhallen und Sporthallen verboten.

• Am Karsamstag, 20. April, sind von 0 bis 24 Uhr öffentliche Tanzvergnügen, alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende ernste Charakter gewahrt ist, sowie die Öffnung und der Betrieb von Spielhallen verboten.

• Am Ostersonntag, 21. April, und Ostermontag, 22. April, sind grundsätzlich ganztägig alle öffentlich bemerkbaren Arbeiten verboten, die die Feiertagsruhe beeinträchtigen. Während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes (in Coburg von 7 bis 11 Uhr) sind außerdem folgende Tätigkeiten verboten: alle vermeidbaren lärmerzeugenden Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottesdienstähnlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden, soweit diese Handlungen geeignet sind, den Gottesdienst zu stören, und öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen.

Erlaubt sind jedoch Sportveranstaltungen und die herkömmlicherweise in dieser Zeit stattfindenden Veranstaltungen der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung, soweit sie nicht Lärm erzeugen und Gottesdienste stören. Treibjagden sind am Ostersonntag und am Ostermontag verboten.

Weitere Auskünfte beim Ordnungsamt der Stadt Coburg (Telefonnummern: 09561/89-1322 oder -1380). red