Stille Nacht? Nicht bei der Wasserwacht

Am Freitag nach den Weihnachtsfeiertagen rückten Mitglieder der Wasserwacht an der Carl-Mühle in Scherneck an, um eine Übung am fließenden Gewässer, am kalten fließenden Gewässer, zu absolvieren. An der Übung haben Mitglieder der Ortsgruppen Coburg, Rödental und Sonnefeld teilgenommen.

Diese nahmen unter anderem eine Gefährdungsbeurteilung des Gewässers vor. Außerdem machten sie einen Stresstest. Bei diesem wurde ein sich nicht öffnender Panikverschluss simuliert, so dass mit Hilfe eines Messers das Sicherungsseil zum Sichernden durchtrennt werden musste. Außerdem wurden verschiedene Seiltechniken angewendet, Sprungrettungen durchgeführt und die Wehre des Flusses Itz rund um die Carl-Mühle besichtigt. Die Wasserwacht dankt in diesem Zusammenhang für die problemlose Bereitstellung des Übungsplatzes. red