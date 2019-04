Stille erleben über Ostern

Wer die Kar- und Ostertage in Stille miterleben möchte, ist ab Gründonnerstag, 18. April, um 17 Uhr bis zum Mittagessen am Ostersonntag in die Abtei Maria Frieden eingeladen. Die Teilnahme an der Liturgie, kurze Impulse zum jeweiligen Tag, gemeinsame Gestaltung eines Kreuzweges sowie das Basteln der eigenen Osterkerze sind Inhalte dieser Tage. Das Angebot richtet sich vor allen an 17- bis 30-Jährige. Anmeldung bis 15. April bei M. Mechthild Thürmer, Telefon 09547/922333, oder E-Mail abtei@abtei-maria-frieden.de. red