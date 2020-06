Still, aber trotzdem eindrucksvoll

Statt zu einer gemeinsamen Prozession an Fronleichnam war die Gemeinde St. Laurentius Aisch am Sonntag dazu eingeladen, die Feier der "leiblichen Gegenwart Jesu in Form von Brot und Wein" und den Eucharistischen Segen an drei verschiedenen Orten der Gemeinde zu empfangen, an denen jeweils festlich geschmückte Altäre aufgebaut waren. Pfarrer Thomas Ringer zog mit dem Allerheiligsten unter dem Baldachin ("Tragehimmel") und einigen Ministranten sowie dem Träger des Lautsprechers von der Pfarrkirche Aisch zu den einzelnen Stationen, heißt es in einem Bericht der Pfarrgemeinde.

Die Prozession fand in aller Stille statt, nur ab und zu durch gelegentliches Klingeln der Schellen von den Ministranten unterbrochen. So wurde diese fast 800 Jahre alte Tradition auch in Corona-Zeiten aufrechterhalten. Etwas anders zwar, dennoch aber sichtbar und erlebbar für die Menschen in Aisch. Festlich geschmückt waren auch sehr viele Häuser entlang des Wegs, den die Mini-Prozession zu den einzelnen Altären nahm.

Gebete an drei Altären

Die Gläubigen hatten sich dort gemäß den allgemeinen Corona-Hygieneregeln und mit dem entsprechenden Abstand zueinander zusammengefunden, um gemeinsam mit Pfarrer Ringer zu beten, zu singen und das Evangelium zu hören.

Wie jedes Jahr standen die Gebete an den einzelnen Altären wieder unter einem speziellen Motto. So wurde am ersten Altar an der Gabelung Klemm/Ziegelhüttenweg für die Kirche und alle, die an Christus glauben gebetet. Dieser Altar wurde von den Einwohnern der Straße, den Familien Zöbelein, Geyer und Mertin, harmonisch gestaltet. Die Gebete am zweiten Altar am Sägewerk Brehm, der liebevoll von der Familie Brehm gestaltet wurde, wandten sich in besonderer Form den Menschen in verschiedenen Lebenssituationen zu. Die Gedanken und Rufe zu Gott am dritten Altar - direkt am Kreuz vor der Pfarrkirche - waren dem Ort und seinen Bewohnern gewidmet. Die Ausgestaltung dieses Altars übernahm der Pfarrgemeinderat von Aisch unter der Leitung von Rita Weller. Auch die beiden obligatorischen Kanonenböller jeweils vor dem Evangelium und beim Eucharistischen Segen durften an dieser ansonsten doch auch so anderen Fronleichnamsfeier nicht fehlen.

Die Glocken als Begleitung

Nach dem Sakramentalen Segen am letzten Altar vor der Pfarrkirche brachte Pfarrer Thomas Ringer die Monstranz mit dem Allerheiligsten wieder in die Kirche zurück, während die Gläubigen vor der Kirche wohl eines der schönsten Lieder zur Ehre Gottes anstimmten: "Großer Gott wir loben dich", begleitet von einer Mini-Kapelle, den Schellen der Ministranten und den Glocken von St. Laurentius.

Viele Gläubige waren sich nach der Feier einig, dass sie dieses Erlebnis positiv in Erinnerung behalten werden: Es war eine Prozession der "etwas anderen Art" in Aisch - sinnlich, andachtsvoll, still und dennoch kraftvoll durch den Glauben. Corona-Pandemie 2020? Zumindest in Aisch konnte man es am späten Sonntagnachmittag bei dieser Fronleichnams-Feier fast vergessen. red